Выходные в европейской части России ожидаются по-осеннему прохладными

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В европейской части России после рекордно теплого начала осени ожидаются по-осеннему прохладные выходные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Метеоролог отмечает, что уже в пятницу на столицу начнет влиять североатлантический циклон, который принесет пасмурную и ветреную погоду. В ночь на субботу температура в городе опустится до +13..+15 градусов.

По его словам, уже в воскресенье большая часть европейской России окажется в "мешке" полярного воздуха. А в понедельник клин холода обозначится в Республике Коми, Пермском крае, в северном и среднем Предуралье, столбики термометров там будут приближены к нулевым отметкам. Тишковец добавил, что такая погода продержится в городе минимум две недели.

Ранее сообщалось, что к полудню 11 сентября воздух прогрелся до +26,3 градуса. Данные показатели побили рекорд, установленный еще в 1972 году (+25,6 градуса). Абсолютный температурный рекорд в Москве для этого дня был зафиксирован в 1909 году (+27,8).

До этого заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов отметил, что за последние 30 лет есть тенденции к изменению климата в Москве. Средняя осенняя температура за последнее время увеличилась более чем на три градуса.

