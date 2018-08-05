В воскресенье в столице ожидается жаркая погода и гроза

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В воскресенье 5 августа в Москве ожидается жаркая погода и сильные порывы ветра с грозой. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
В воскресенье днем столбик термометра в столице поднимется до плюс 29 градусов. Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Порывы западного ветра в Москве составят от 5 до 10 м/с, а при грозе увеличатся до 15 м/с.
Помимо этого, Гидрометцентр продлил на 5 августа желтый уровень опасности в Москве из-за грозы и риска возникновения пожаров.
Повышенный уровень опасности также распространится на территории соседних регионов – Ярославской, Тверской, Владимирской, Рязанской и Тульской областей.
В связи с аномальной жарой специалисты советуют быть осторожными и внимательными на дороге, избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов, не забывать про головной убор и пить больше воды.
Для удобства и безопасности горожан в Москве работает более 300 "комнат прохлады", в которых можно получить необходимую медицинскую помощь во время жары.
В "комнатах прохлады" есть кулеры с водой и кондиционеры и места для досуга. Они оборудованы в актовых залах, гостиных, столовых и других помещениях территориальных центров соцобслуживания, которые имеют все необходимые удобства для жителей старшего поколения, инвалидов и семей с детьми.
Ранее МЧС предупредило жителей столицы о сильной жаре, которая установится в городе в субботу, 4 августа. По прогнозам синоптиков, воздух в Москве днем температура воздуха дойдет до максимальной отметки +30..+32 градуса.
Специалисты рассказали, как уберечь себя от перегрева
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