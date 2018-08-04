Власти Москвы приняли допмеры по уходу за дорогами и растениями из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплекс городского хозяйства Москвы принял дополнительные меры для обеспечения комфортного пребывания горожан на улицах. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В цикличном режиме каждые два часа ГБУ "Автомобильные дороги" осуществляет полив проезжей части. Это позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – рассказал он, передает Агентство "Москва".

Также в летний период особый уход обеспечивается за цветниками. Их поливают утром или вечером после 17:00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней. Также снижается частота кошения газона и увеличиваются объемы санитарной обрезки.

Деревья на улицах города поливают по мере необходимости до нескольких раз в неделю.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о сильной жаре, которая установится в городе в субботу, 4 августа. По прогнозам синоптиков, воздух в Москве днем температура воздуха дойдет до максимальной отметки +30..+32 градуса.

В связи с аномально жаркой погодой специалисты советуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.