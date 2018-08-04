МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жары в Москве

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МЧС предупредило жителей столицы о сильной жаре, которая установится в городе в субботу, 4 августа. Об этом сообщается на сайте столичного главка ведомства.

По прогнозам синоптиков, воздух в Москве днем температура воздуха дойдет до максимальной отметки +30..+32 градуса.

В связи с аномально жаркой погодой специалисты советуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Для удобства и безопасности горожан в Москве работает более 300 "комнат прохлады", в которых можно получить необходимую медицинскую помощь во время жары.

В "комнатах прохлады" есть кулеры с водой и кондиционеры и места для досуга. Они оборудованы в актовых залах, гостиных, столовых и других помещениях территориальных центров соцобслуживания, которые имеют все необходимые удобства для жителей старшего поколения, инвалидов и семей с детьми.

Ранее синоптики сообщали, что в выходные в Москве ожидаются кратковременные осадки с грозами. По прогнозам метеорологом, уже в начале следующей недели жара в столице сменится резким похолоданием. Температура воздуха опустится до 17 градусов днем.