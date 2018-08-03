В Москве открыли более 300 "комнат прохлады"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве работает более 300 "комнат прохлады", в которых горожане могут получить необходимую медицинскую помощь во время жары. Об этом рассказали в пресс-службе московского департамента труда и соцзащиты.
"Сейчас в каждом территориальном центре соцобслуживания и их филиалах организовано более 300 "комнат прохлады". Ежемесячно в них обращаются более ста тысяч человек в месяц", – отметили в пресс-службе.
Также в "комнатах прохлады" есть кулеры с водой и кондиционеры и места для досуга. Они оборудованы в актовых залах, гостиных, столовых и других помещениях территориальных центров соцобслуживания, которые имеют все необходимые удобства для жителей старшего поколения, инвалидов и семей с детьми.
Ранее МЧС экстренно предупредило москвичей о повышении температуры в столице до 31 градуса.
Из-за аномальной жары на семи ж/д вокзалах Москвы и станции "Тушино" Рижского направления МЖД начали раздавать воду. Помимо этого, воду раздают на всех стойках "Живое общение" и станциях "Улица 1905 года", "Проспект мира", "Деловой центр", "Сокол", а также "Ленинский проспект".
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