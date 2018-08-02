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Москва 24

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Общество

2 августа, 13:11

Угасание лета. В столичный регион идет похолодание

общество погода

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Жара в столице сменится резким похолоданием в начале грядущей недели, сообщает Гидрометцентр России. Температура воздуха опустится до 17 градусов днем.

В ближайшие сутки будет жарко: до 30 градусов, а 4 и 5 августа уже начнет ощущаться приближение циклона – днем температура составит 27–29 градусов, в некоторых районах могут пройти дожди.

"В понедельник, 6 августа, пройдет небольшой дождь, ночью 12-17 градусов, днем 22-27 градусов. Во вторник, 7 августа, местами небольшие кратковременные дожди, ночью 10-15 градусов, днем 17-22 градуса", – добавили синоптики.

На ближайшие дни в столице действует предупреждение о жаре. Синоптики отмечали, что в текущих условиях нехорошо себя почувствовать могут не только метеозависимые, но и здоровые люди. Они призвали следить за своим здоровьем.

Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день, если температура в офисе поднялась выше 28,5 градуса. В метро раздают воду на самых жарких станциях.

"Мосгорсправка": как защититься о жары

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