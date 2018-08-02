Угасание лета. В столичный регион идет похолодание

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Жара в столице сменится резким похолоданием в начале грядущей недели, сообщает Гидрометцентр России. Температура воздуха опустится до 17 градусов днем.
В ближайшие сутки будет жарко: до 30 градусов, а 4 и 5 августа уже начнет ощущаться приближение циклона – днем температура составит 27–29 градусов, в некоторых районах могут пройти дожди.
"В понедельник, 6 августа, пройдет небольшой дождь, ночью 12-17 градусов, днем 22-27 градусов. Во вторник, 7 августа, местами небольшие кратковременные дожди, ночью 10-15 градусов, днем 17-22 градуса", – добавили синоптики.
На ближайшие дни в столице действует предупреждение о жаре. Синоптики отмечали, что в текущих условиях нехорошо себя почувствовать могут не только метеозависимые, но и здоровые люди. Они призвали следить за своим здоровьем.
Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день, если температура в офисе поднялась выше 28,5 градуса. В метро раздают воду на самых жарких станциях.
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