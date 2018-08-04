Желтый уровень опасности продлили в столице из-за грозы и риска пожаров

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе на воскресенье, 5 августа, из-за грозы и риска возникновения пожаров. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Повышенный уровень опасности также будет действовать на территории соседних Ярославской, Тверской, Владимирской, Рязанской и Тульской областей.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о сильной жаре, которая установится в городе в субботу, 4 августа. По прогнозам синоптиков, воздух в Москве днем температура воздуха дойдет до максимальной отметки +30..+32 градуса.

В связи с аномально жаркой погодой специалисты советуют избегать перегрева на солнце и пить больше воды.