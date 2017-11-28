Движение на Моховой улице ограничат из-за жеребьевки ЧМ-2018

28 ноября, 10:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение транспорта ограничат на Моховой улице из-за проведения финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года.
Одна полоса с 30 ноября по 1 декабря от Центрального выставочного зала "Манеж" до дома 11, корпуса 11 по улице Моховая будет недоступна. 30 ноября с 13:00 до 20:00 и 1 декабря с 15:00 до 21:00 также отменят остановку "Метро "Библиотека имени Ленина", – сообщает информационный центр департамента транспорта столицы.
До 1 декабря недоступна одна полоса в Лужнецком проезде от дома 1, строения 13 до дома 1, строения 16. По Театральному проезду возле Площади Революции с 29 ноября по 6 декабря и у Театральной площади с 28 ноября по 10 декабря движение ограничат в связи с подготовкой к Новому году. До 25 декабря нельзя будет проехать по одной полосе на улице Льва Толстого – от дома 14 до дома 20.
С 27 ноября закрыт съезд с Николоямской набережной на внешнюю сторону Садового кольца. Попасть туда можно через Верхнюю Сыромятническую улицу. На улице Усачева до 1 мая 2018 года перекрыта одна полоса – от переулка Усачева до Трубецкой площади.
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