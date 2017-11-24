Улицы Льва Толстого и Усачева частично перекроют для прокладки инженерных сетей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Ограничение движения вводятся на улицах Льва Толстого и Усачева в связи с работами по прокладке инженерных сетей.

На улице Усачева до 1 мая 2018 года круглосуточно будет перекрыта одна полоса движения. Ограничения будут действовать на участке от переулка Усачева до Трубецкой площади.

Фото: Информационный центр транспортного комплекса города Москвы



Кроме того, в период с 17 ноября до 25 декабря круглосуточно недоступна для движения транспорта одна полоса на улице Льва Толстого. Ограничения введены между домами №№ 14 и 20.