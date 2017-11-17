Улицы в центре Москвы перекроют в связи с подготовкой к Новому году

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Участки нескольких улиц перекроют в столице в связи с подготовкой к новогодним праздникам с 15 ноября по 10 декабря.

Как сообщили в московском департаменте транспорта, проезд будет полностью закрыт на Газетном переулке с 23 по 27 ноября. На Тверской улице автомобили не смогут проехать на участке от дома №4 до дома №8, а также от седьмого до девятого с 15 по 25 ноября.

В районе Манежной площади перекроют Моховую улицу. Ограничения будут действовать с 23 ноября по 3 декабря. В эти же дни будет закрыта для проезда Тверская улица в районе Новопушкинского сквера и Пушкинской площади.

Кроме того, ограничат движение и по Театральному проезду возле Площади Революции с 29 ноября по 6 декабря, а также рядом с Театральной площадью с 28 ноября по 10 декабря.

Подробнее о том, где перекроют проезд в столице на ближайших выходных, читайте в нашем материале.