Перекрытия в выходные 18–19 ноября

В эти выходные продолжают реконструировать станцию "Кунцевская" синей ветки метро, также на некоторых улицах введут ограничения вплоть до конца года. О том, где будет перекрыто движение в ближайшее время, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До 20 декабря Молдавская и Малая Филевская улицы недоступны в районе пересечения с Рублевским шоссе. Движение перекрыто полностью в сторону Малой Филевской, общественный транспорт сможет ездить по одной полосе. Ограничение связано с работами по реконструкции станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии метро.

Фото: пресс-служба департамента транспорта

Кроме того, до конца месяца автомобилисты не смогут проехать по одной из полос Шмитовского проезда в районе владения 39. До 29 ноября ограничено движение в Хохловском переулке – в районе дома № 13, строения 1, в Колпачном переулке. До 30 ноября частично закрыли одну полосу на улице Удальцова на отрезке от дома № 75А до дома № 23 на улице Коштоянца.



До 20 декабря также ограничено движение по улице Вострухина в районе дома № 7, а до 25 декабря – в Хлебобулочном проезде возле владения 10Д на улице Наметкина и рядом с домом № 220 на Лермонтовском проспекте.