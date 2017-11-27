Лужнецкий проезд частично ограничат для транспорта до декабря

27 ноября, 10:43
Фото: портал Москва 24/Роман Васильев
Движение в Лужнецком проезде ограничат с 27 ноября до 1 декабря из-за работ на инженерных сетях.
Это касается участка от дома 1, строения 13 до дома 1, строения 16. Недоступна одна полоса, изменения действуют круглосуточно, сообщает информационный центр департамента транспорта столицы.
На улице Усачева до 1 мая 2018 года круглосуточно перекрыта одна полоса движения от переулка Усачева до Трубецкой площади. До 25 декабря круглосуточно недоступна одна полоса на улице Льва Толстого – от дома 14 до дома 20.
В районе Манежной площади перекроют Моховую улицу. Ограничения действуют до 3 декабря. До этого же времени закрыта для проезда Тверская улица в районе Новопушкинского сквера и Пушкинской площади.
Для подготовки к Новому году движение ограничат по Театральному проезду возле Площади Революции с 29 ноября по 6 декабря и у Театральной площади с 28 ноября по 10 декабря.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: