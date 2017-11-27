Лужнецкий проезд частично ограничат для транспорта до декабря

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Движение в Лужнецком проезде ограничат с 27 ноября до 1 декабря из-за работ на инженерных сетях.

Это касается участка от дома 1, строения 13 до дома 1, строения 16. Недоступна одна полоса, изменения действуют круглосуточно, сообщает информационный центр департамента транспорта столицы.

На улице Усачева до 1 мая 2018 года круглосуточно перекрыта одна полоса движения от переулка Усачева до Трубецкой площади. До 25 декабря круглосуточно недоступна одна полоса на улице Льва Толстого – от дома 14 до дома 20.

В районе Манежной площади перекроют Моховую улицу. Ограничения действуют до 3 декабря. До этого же времени закрыта для проезда Тверская улица в районе Новопушкинского сквера и Пушкинской площади.

Для подготовки к Новому году движение ограничат по Театральному проезду возле Площади Революции с 29 ноября по 6 декабря и у Театральной площади с 28 ноября по 10 декабря.