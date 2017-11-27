Съезд с Николоямской набережной на Садовое кольцо закрыли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Съезд с Николоямской набережной на внешнюю сторону Садового кольца закрыли с 27 ноября. Попасть на Садовое кольцо можно через Верхнюю Сыромятническую улицу.

Благодаря этому конфликтные участки будут ликвидированы, а также перераспределены транспортные потоки, сообщает информационный центр департамента транспорта города. Кроме того, изменения снизят задержки в движении автомобилей.

В конце года решится вопрос о целесообразности нововведения по итогам мониторинга дорожной ситуации. Автомобилистов просят быть внимательнее и следовать указаниям знаков.



Одну полосу на Лужнецком проезде ограничат с 27 ноября до 1 декабря из-за работ на инженерных сетях от дома 1, строения 13 до дома 1, строения 16. Изменения действуют круглосуточно.

На улице Усачева до 1 мая 2018 года круглосуточно перекрыта одна полоса движения от переулка Усачева до Трубецкой площади. До 25 декабря круглосуточно недоступна одна полоса на улице Льва Толстого – от дома 14 до дома 20.

В районе Манежной площади до 3 декабря недоступны Моховая улица Тверская улица в районе Новопушкинского сквера и Пушкинской площади. Для подготовки к Новому году движение ограничат по Театральному проезду возле Площади Революции с 29 ноября по 6 декабря и у Театральной площади с 28 ноября по 10 декабря.