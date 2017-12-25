Движение ограничат на трех улицах на северо-западе Москвы с января

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Три участка дорог ограничат для движения транспорта на северо-западе столицы.

С 1 января до 1 сентября из-за строительства южного участка Северо-Западной хорды будет недоступно для движения по одной полосе на Карамышевской набережной от дома 28 до дома 36 и на улице Нижние Мневники от дома 62 до дома 110. Две полосы перекроют на улице Народного Ополчения от дома 3 до дома 14, корпуса 1. Изменения будут действовать круглосуточно, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы.

Круглосуточные ограничения введут на трех участках дорог по Аминьевскому шоссе с 26 декабря по 15 марта. По одной полосе станет недоступно в районе дома 2А, строения 1 по Очаковскому шоссе, Очаковского моста и съезда на Боковой проезд.

До 25 декабря 2018 года ограничены две полосы по направлению к центру от пересечения с Привольной улицей до дома 2, корпуса 1 по Лермонтовскому проспекту. До 15 марта участки дублера Боровского шоссе в сторону области перекрыли от улицы Федосьино до съезда на Боровское шоссе и в направлении центра от съезда на круговой перекресток. Недоступен также съезд на круговой перекресток от деревни Рассказовки.