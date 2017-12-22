Три участка дорог на Аминьевском шоссе ограничат до 2018 года

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Три участка дорог ограничат на Аминьевском шоссе с 26 декабря 2017 по 15 марта 2018 года.

По одной полосе движение станет недоступно в районе дома 2А, строения 1 по Очаковскому шоссе, Очаковского моста и съезда на Боковой проезд. Изменения будут действовать круглосуточно.

До 25 декабря 2018 года круглосуточные ввели ограничения на Лермонтовском проспекте от пересечения с Привольной улицей до дома № 2, корпуса 1 по Лермонтовскому проспекту. Перекрыты две полосы в сторону центра.