Движение на участке Лермонтовского проспекта ограничат с 21 декабря

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Движение на участке Лермонтовского проспекта ограничат для проведения работ по строительству Кожуховской линии метро. Об этом сообщает информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

Ограничения вводятся на Лермонтовском проспекте от пересечения с Привольной улицей до дома № 2, корпус 1 по Лермонтовскому проспекту. Они будут действовать круглосуточно в период с 21 декабря 2017 года до 25 декабря 2018 года. Перекроют две полосы по направлению в центр.