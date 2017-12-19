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19 декабря, 16:53

Движение на участке Лермонтовского проспекта ограничат с 21 декабря

перекрытия дороги

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Движение на участке Лермонтовского проспекта ограничат для проведения работ по строительству Кожуховской линии метро. Об этом сообщает информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

Ограничения вводятся на Лермонтовском проспекте от пересечения с Привольной улицей до дома № 2, корпус 1 по Лермонтовскому проспекту. Они будут действовать круглосуточно в период с 21 декабря 2017 года до 25 декабря 2018 года. Перекроют две полосы по направлению в центр.

Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

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