Один из самых больших катков зальют в парке Северного речного вокзала

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Один из самых больших катков в столице откроется в парке Северного речного вокзала. Лед площадью девять тысяч квадратных метров зальют в середине декабря.

"Самый крупный в Северном административном округе каток зальют на территории парка Северного речного вокзала. Площадь ледового поля, которое должно открыться до середины декабря, будет составлять девять тысяч квадратных метров", – сообщает пресс-служба управы района Западное Дегунино.

Представители местных властей отметили, что каток заработает, если в городе установится стабильная минусовая температура. Горожане смогут воспользоваться шатром с раздевалками и стационарным туалетом с несколькими кабинками. Рядом будет работать кафе.

Каток будет работать с 16:00 до 00:00 по будням и с 12:00 до 00:00 в выходные дни.

Ранее сообщалось, что каток на ВДНХ в первые дни работы посетили более 15 тысяч человек. Стоимость билетов на каток – от 500 до 1000 рублей, купить их можно через интернет и в кассах.