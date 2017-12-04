Один из самых больших катков зальют в парке Северного речного вокзала

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Один из самых больших катков в столице откроется в парке Северного речного вокзала. Лед площадью девять тысяч квадратных метров зальют в середине декабря.
"Самый крупный в Северном административном округе каток зальют на территории парка Северного речного вокзала. Площадь ледового поля, которое должно открыться до середины декабря, будет составлять девять тысяч квадратных метров", – сообщает пресс-служба управы района Западное Дегунино.
Представители местных властей отметили, что каток заработает, если в городе установится стабильная минусовая температура. Горожане смогут воспользоваться шатром с раздевалками и стационарным туалетом с несколькими кабинками. Рядом будет работать кафе.
Каток будет работать с 16:00 до 00:00 по будням и с 12:00 до 00:00 в выходные дни.
Ранее сообщалось, что каток на ВДНХ в первые дни работы посетили более 15 тысяч человек. Стоимость билетов на каток – от 500 до 1000 рублей, купить их можно через интернет и в кассах.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: