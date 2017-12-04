Каток на ВДНХ за три дня посетили более 15 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 15 тысяч человек стали гостями на ВДНХ за первые три его работы.

Церемонию открытия 1 декабря посетили свыше трех тысяч человек, сообщает пресс-служба выставки со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину. Стоимость билетов на каток – от 500 до 1000 рублей, купить их можно через интернет и в кассах.

Одновременно на ВДНХ смогут кататься до пяти тысяч человек. Организована отдельная детская площадка и зона для любителей экстрима. Выйти на лед можно сразу с четырех сторон. Для тех, кому прокат коньков не нужен, есть экспресс-кабинка. Каток будет работать до марта включительно с 10:00 до 23:00, технический день – понедельник. На катке в сезон пройдет множество мероприятий к Новому году, Рождеству, Старому Новому году, Дню студента, Дню всех влюбленных, Дню защитника Отечества.

В Москве начали заливать 191 каток с искусственным льдом, есть также 1283 катка с естественным.