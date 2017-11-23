Почти 200 катков с искусственным льдом начали заливать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

191 каток с искусственным льдом начали заливать в столице, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специальные установки будут намораживать лед пять дней. Это стало возможно благодаря погодным условиям в городе. По словам Бирюкова, все столичные катки с искусственным льдом оборудуют освещением, раздевалками, точками питания, туалетами, медпунктами и пунктами проката, сообщает Агентство "Москва". В городе есть 1283 катка с естественным льдом, также оборудованные необходимой инфраструктурой.

Первый каток с искусственным льдом начал работать 1 ноября в парке "Сокольники". 18 ноября в городе открылось восемь катков с искусственным льдом – в парках "Дубки", "Эрмитаж", "Ангарские пруды", Воронцовский, Таганский, Гончаровский, Измайловский, сад имени Баумана.

В саду "Эрмитаж" в этом зимнем сезоне откроются два катка – с искусственным и натуральным льдом. Площадь первого составит 900 квадратных метров, второго – четыре тысячи. С 23 ноября можно будет посещать стереокаток в парке Горького, с 29 ноября станет доступен каток на Красной площади, с 1 декабря любители коньков смогут покататься на главном катке страны – на ВДНХ.