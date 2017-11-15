Катки с искусственным и натуральным льдом откроются в саду "Эрмитаж"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Два катка – с искусственным и натуральным льдом – откроются в саду "Эрмитаж" в нынешнем зимнем сезоне. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что, предварительно записавшись, в саду "Эрмитаж" можно будет посетить занятия с тренерами по фигурному катанию. А юные любители коньков смогут без страха двигаться по льду, держась за специальные установки в виде фигурок пингвинов и медвежат, которые помогут сохранить равновесие.

Площадь катка с искусственным льдом, который откроется в парке, будет равна 900 квадратным метрам. Принимать гостей каток будет в любую погоду, а чтобы переодеться с комфортом и взять напрокат коньки, при входе на каток установят отапливаемый павильон.

Кроме того, на аллеях теневой части сада "Эрмитаж" появится еще один каток – с натуральным льдом, площадь которого будет достигать четырех тысяч квадратных метров. Поблизости с ним также оборудуют павильоны проката, гардероб и шатер с горячими напитками и разнообразными закусками.

Уточняется, что оба катка будут работать с 14:00 до 23:00 по понедельникам и с 12:00 до 23:00 – со вторника по пятницу. В выходные и праздники любителей катания на коньках в парке ждут с 10:00 до 23:00. Билеты будут продавать в кассе катка.



В столичных парках зимний сезон стартовал 11 ноября. Зимой там планируют провести 3,2 тысячи мероприятий, то есть на 25 процентов больше чем в прошлый сезон. Катки откроются в 45 парках Москвы, 23 из них – с искусственным льдом.

Вход на 16 катков будет бесплатный, а стоимость входа на платные катки составит 150–300 рублей, тогда как годом ранее она достигала 550 рублей.

Помимо катков, для посетителей парков будут работать 113 пунктов проката зимнего инвентаря, 54 снежно-ледяные горки, 177 километров лыжных трасс, 102 универсальные спортивные площадки, 12 ледовых городков и другие объекты.

Первым в нынешнем зимнем сезоне любителей катания на коньках принял каток в парке "Сокольники". Его открытие состоялось 1 ноября. Главный каток страны на ВДНХ, откроют для посетителей 1 декабря. В этом году искусственное ледовое покрытие разместят от Центрального павильона до павильона "Земледелие". Лед появится вокруг фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов".