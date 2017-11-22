Москву ждет резкое похолодание

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Синоптики предупредили жителей столичного о резком похолодании и неблагоприятной погоде в ближайшие сутки.
В связи со снегом, гололедицей и резким понижением температуры в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. С 15 до 18:00 температура воздуха в столице опустится ниже 0 градусов.
Похолодание продолжится в ночные часы. В ночь на 23 ноября температура в Москве опустится до минус 5, а по области – до минус 7 градусов. Вместе с понижением температуры ожидается небольшой снег и гололедица.
Кроме этого, в столичном регионе местами возможны порывы ветра до 15–17 метров в секунду, передает телеканал Москва 24 со ссылкой на Гидрометцентр.
Желтый уровень означает, что погода представляет потенциальную опасность.
Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что причиной похолодания станет балканский антициклон. Северные ветры начнут закачивать более холодный полярный воздух и снеговые облака в столичный регион.
Вместе с тем синоптики рассказали, что по температуре зима в Москве наступит с опозданием на 12 суток. А снежного покрова, который обычно ложится 27 ноября, в городе не будет.
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