Видео дня. Открытие катка ВДНХ в формате 360 градусов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Главный каток страны открылся на ВДНХ в первый день зимы. В программу официальной церемонии открытия вошли танцевальные флешмобы, игры и конкурсы с аниматорами.
В 20:30 на катке состоялось театрализированное шоу испанского театра Grupo Puja. А в 21:00 над катком устроили фейерверк.
Одновременно на ВДНХ смогут кататься до пяти тысяч человек. Есть отдельная детская площадка и зона для любителей экстрима. Выйти на лед можно сразу с четырех сторон.
Ранее Сергей Собянин в своем Twitter пригласил москвичей и гостей столицы покататься на коньках. Мэр Москвы отметил, что катание на коньках – давняя московская традиция, зародившаяся еще в середине XIX века.
Портал Москва 24 собрал несколько причин посетить главный каток страны.
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