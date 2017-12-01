Сергей Собянин пригласил москвичей на главный каток страны на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

На ВДНХ открылся главный каток страны. Сергей Собянин в своем Twitter пригласил москвичей и гостей столицы покататься на коньках.

Мэр Москвы отметил, что катание на коньках – давняя московская традиция, зародившаяся еще в середине XIX века.

Катание на коньках - давняя московская традиция, которая зародилась еще в середине 19 века. Приятно видеть, как она возрождается благодаря сотням ледовых площадок. Они открываются и во дворах, и в парках. А с сегодняшнего дня на #ВДНХ вас ждет главный каток страны. Приходите! pic.twitter.com/gRYyHtem5e — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 декабря 2017 г.



Главный каток страны открыли в первый день зимы. В программу официальной церемонии открытия вошли танцевальные флешмобы, игры и конкурсы с аниматорами. Одновременно на ВДНХ смогут кататься до пяти тысяч человек. Есть отдельная детская площадка и зона для любителей экстрима.

Выйти на лед можно сразу с четырех сторон. Через экспресс-кабинку пропустят тех, кому не нужен прокат коньков. Билет на сеанс можно купить через интернет и в кассах.

Портал Москва 24 собрал несколько причин посетить главный каток страны.