Генеалогический сайт MyHeritage удалит аккаунты россиян

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Генеалогический сервис MyHeritage, при помощи которого можно составлять и исследовать семейные древа, находить родственников и предков, а также проводить ДНК-тесты, удалит учетные записи россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию, которая приходит пользователям сайта.

"Согласно нашим данным, вы находитесь в России. В соответствии с правилами, действующими на ее территории, MyHeritage вынуждена прекратить предоставление своих услуг в России и прекратить размещение персональных данных российских пользователей", – говорится в сообщении.

Компания предупредила, что данные удалятся окончательно до 1 февраля. В связи с этим она посоветовала экспортировать генеалогические древа и ДНК-тесты.

Между тем магазин приложений Google Play завершает работу с разработчиками из России. Им больше не смогут начислять доход от продажи платных приложений или подписок.

Кроме того, Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России. Эту информацию 26 сентября подтвердили в Минцифры РФ, порекомендовав создать резервные копии данных, перейти на альтернативные способы двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.

При этом российские граждане начали сталкиваться с проблемами подтверждения новых аккаунтов Google с помощью отечественных номеров еще с 9 сентября. Система позволяла выполнить все необходимые действия для создания новой учетной записи, но после загрузки российского мобильного номера форма Google сообщал, что "номер не может быть использован для подтверждения".

