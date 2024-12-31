31 декабря 2024, 19:38Общество
Генеалогический сайт MyHeritage удалит аккаунты россиян
Фото: depositphotos/vitstudio
Генеалогический сервис MyHeritage, при помощи которого можно составлять и исследовать семейные древа, находить родственников и предков, а также проводить ДНК-тесты, удалит учетные записи россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию, которая приходит пользователям сайта.
"Согласно нашим данным, вы находитесь в России. В соответствии с правилами, действующими на ее территории, MyHeritage вынуждена прекратить предоставление своих услуг в России и прекратить размещение персональных данных российских пользователей", – говорится в сообщении.
Компания предупредила, что данные удалятся окончательно до 1 февраля. В связи с этим она посоветовала экспортировать генеалогические древа и ДНК-тесты.
Между тем магазин приложений Google Play завершает работу с разработчиками из России. Им больше не смогут начислять доход от продажи платных приложений или подписок.
Кроме того, Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России. Эту информацию 26 сентября подтвердили в Минцифры РФ, порекомендовав создать резервные копии данных, перейти на альтернативные способы двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.
При этом российские граждане начали сталкиваться с проблемами подтверждения новых аккаунтов Google с помощью отечественных номеров еще с 9 сентября. Система позволяла выполнить все необходимые действия для создания новой учетной записи, но после загрузки российского мобильного номера форма Google сообщал, что "номер не может быть использован для подтверждения".
Google ограничила для россиян возможность создания новых аккаунтов