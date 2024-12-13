Google Play прекращает сотрудничество с российскими разработчиками с 26 декабря

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Магазин приложений Google Play завершает работу с разработчиками из России. Это следует из сообщения, которое направила корпорация российской стороне. Об этом сообщает RT.

Таким образом, им больше не смогут начислять доход от продажи платных приложений или подписок. Портал Habr уточняет, что обработка платежей для разработчиков, счета которых находятся в российских банках, прекратится с 26 декабря, а последние средства будут выплачены 15 января.

Ранее Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России. Эту информацию 26 сентября подтвердили в Минцифры РФ, порекомендовав создать резервные копии данных, перейти на альтернативные способы двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.

При этом российские граждане начали сталкиваться с проблемами подтверждения новых аккаунтов Google с помощью отечественных номеров еще с 9 сентября. Система позволяла выполнить все необходимые действия для создания новой учетной записи, но после загрузки российского мобильного номера форма Google сообщал, что "номер не может быть использован для подтверждения".

