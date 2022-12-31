Дождь и слякоть пообещали москвичам в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве в новогоднюю ночь ожидаются переменные дожди и, соответственно, слякоть. Об этом в беседе с News.ru рассказал прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Столичная погода в новогоднюю ночь будет, как говорится, "очень не очень", а точнее, будет очень сыро и слякотно, с переменными дождями", – сказал метеоролог.

Температура воздуха в праздник поднимется до 1–3 градусов выше ноля, отмети он. Шувалов рекомендовал горожанам, надевать непромокаемую одежду и обувь, если те идут гулять.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал самое теплое 1 января в Москве за последние 50 лет. Температура воздуха местами может подниматься до +5 градусов. Это связано с перемещением воздушных масс с юга Атлантики, Средиземного моря и с севера Африки.

Между тем сейчас в столице действует желтый уровень погодной опасности. Это связано с гололедицой. Предупреждение актуально до 13:00 субботы.



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