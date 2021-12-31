Гастроэнтеролог рассказала, почему надо отказаться от сладкого в новогоднюю ночь

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Врач-гастроэнтеролог многопрофильной клиники "Алодерм" Юлия Мачнева объяснила, по какой причине в новогоднюю ночь лучше воздержаться от употребления десертов. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Эксперт сообщила, что десерт после обильного застолья может спровоцировать дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

"Но если это неизбежно, и мама или бабушка в ожидании дегустации ее торта, то положите себе самый маленький кусочек, и заешьте его клетчаткой (например, салатные листья или зелень) и тогда глюкоза будет медленнее всасываться, и это даст необходимое время вашему желудку для правильного переваривания", – посоветовала Мачнева.

Специалист выразила мнение, что провести чаепитие со сладким следует на следующий день после праздника – 1 января.

"Потому что десерты – максимально тяжелая для пищеварения смесь жиров и углеводов", – объяснила Мачнева.

Врач также посоветовала есть десерты, приготовленные своими руками. Она рассказала, что торты с завода имеют в своем составе трансжиры, пальмовые масла, эмульгаторы и консерванты.

Помимо прочего, гастроэнтеролог порекомендовала после обильного застолья прогуляться на улице. Это поможет потратить излишки калорий на энергию для организма.

Ранее диетолог Маргарита Королева предостерегла от голодания перед новогодним застольем. По словам эксперта, человеку лучше подходить к праздничному столу с чувством сытости.

До этого кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная назвала блюда, которые стоит убрать с праздничного стола в Новый год ради сохранения здоровья.

В частности, специалист посоветовала оказаться от блюд с повышенным содержанием соли – колбас, мясных нарезок и икры. Такие продукты способны вызвать отеки или скачки артериального давления.