Диетолог предостерегла от голодания перед новогодним застольем

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Голодание перед новогодним застольем не рекомендуется, рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева. Об этом пишет ТАСС.
"Праздник удастся, человек не переест ночью и будет контролировать свое пищевое поведение", – сообщила Королева.
Специалист объяснила, что голодание перед застольем может спровоцировать серьезную нагрузку для желудочно-кишечного тракта. Она посоветовала 31 декабря питаться в традиционном режиме.
"И завтрак, и обед, и не поздний ужин, достаточно плотный и по насыщенности. В составе должен быть и белок, и растительные волокна", – считает Королева.
Во время новогоднего застолья лучше есть блюда из птицы или рыбы, а также овощи и цитрусовые. Диетолог также призвала россиян не злоупотреблять алкоголем.
"После боя курантов можно сделать выбор в пользу красного или белого вина, но выбрать именно один напиток для себя, которым вы воспользуетесь на протяжении всей новогодней ночи", – заключила врач.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная назвала блюда, которые стоит убрать с праздничного стола в Новый год ради сохранения здоровья.
В частности, специалист посоветовала оказаться от блюд с повышенным содержанием соли – колбас, мясных нарезок и икры. Такие продукты способны вызвать отеки или скачки артериального давления.
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