Минздрав разрешил ФМБА клинические испытания лекарства от COVID-19

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Минздрав РФ выдал разрешение Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) на клинические испытания препарата от COVID-19.

Как говорится на сайте ФМБА, препарат создали ученые Института иммунологии в рамках государственного задания. Уточняется, что на этапе клинических исследований планируется изучить безопасность и переносимость лекарства у добровольцев.

Глава ФМБА Вероника Скворцова в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказала, что препарат полностью безопасен, так как не действует на организм и на иммунитет человека.

Она добавила, что во время доклинических исследований лекарство показало эффективность, превышающую 99 процентов.

"Если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире", – сказала Скворцова.

Препарат разработан на основе механизма РНК-интерференции. Отмечается, что он обладает прямой противовирусной активностью в отношении SARS-CoV-2.

Кроме того, Скворцова заявила, что ФМБА рассчитывает в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания еще одной – рекомбинантной – вакцины от коронавируса.