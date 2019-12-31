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Жители Камчатки встретили Новый год, несмотря на метель и штормовой ветер. Об этом сообщает ТАСС.

На центральной площади Петропавловска-Камчатского прошли праздничные мероприятия. На территории новогоднего городка установили палатки для обогрева, павильоны праздничной ярмарки и торговые ряды.

Погода на Камчатке ухудшится в ближайшие дни. Непогода достигнет пика днем 1 января. В первый день нового года ожидаются порывы ветра до 33 метров в секунду, метель и гололедица, а также волнение до 8-10 метров в прилегающих акваториях.

Ранее инструктор по безопасности Бек Ибрагимбеков посоветовал одеваться теплее, согреваться чаем с медом и имбирем в новогоднюю ночь. По словам эксперта, это поможет избежать обморожений и позволит комфортно гулять.

