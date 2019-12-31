Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей предупредили о порывистом ветре в столице. Об этом проинформировали в Гидрометцентре России.

Также сообщается, что в связи с этим в регионе был продлен желтый уровень погодной опасности до вечера 1 января.

"Погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения – с 9:00 1 января до 21:00 1 января", – говорится в сообщении.

Ранее повышенный уровень опасности был актуален до конца года. Он был введен из-за сильного ветра, обрушившегося на столицу, а также из-за метели и образования на дорогах гололедицы.

Кроме того, сообщалось, что 31 декабря в Москве установится самое низкое атмосферное давление за последнюю неделю уходящего года. Оно составит порядка 730 миллиметров ртутного столба.

В первый день нового года столбики термометров покажут минусовые температуры в районе одного-трех градусов. На следующий день ожидается потепление.