Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:47

Москвичей предупредили о порывистом ветре

общество город погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей предупредили о порывистом ветре в столице. Об этом проинформировали в Гидрометцентре России.

Также сообщается, что в связи с этим в регионе был продлен желтый уровень погодной опасности до вечера 1 января.

"Погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения – с 9:00 1 января до 21:00 1 января", – говорится в сообщении.

Ранее повышенный уровень опасности был актуален до конца года. Он был введен из-за сильного ветра, обрушившегося на столицу, а также из-за метели и образования на дорогах гололедицы.

Кроме того, сообщалось, что 31 декабря в Москве установится самое низкое атмосферное давление за последнюю неделю уходящего года. Оно составит порядка 730 миллиметров ртутного столба.

В первый день нового года столбики термометров покажут минусовые температуры в районе одного-трех градусов. На следующий день ожидается потепление.

Желтый уровень опасности объявлен в столице

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика