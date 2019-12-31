Эксперт рассказал, как не замерзнуть в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Одеваться теплее, согреваться чаем с медом и имбирем в новогоднюю ночь посоветовал инструктор по безопасности Бек Ибрагимбеков в разговоре с Москвой 24. По словам эксперта, это поможет избежать обморожений и позволит комфортно гулять по праздничной столице.
"Необходимо помнить, что алкоголь – это не согревающее. Даже наоборот: алкоголь приводит к переохлаждению, особенно в больших дозах. Во-вторых, стоит одеться потеплее, это особенно касается молодежи, ведь они любят ходить с открытыми щиколотками. Нужно понимать, что в этом месте мало нервных окончаний, поэтому организм не способен сигнализировать о том, что ему очень холодно. Поэтому можно запросто заработать ревматизм", – объясняет Ибрагимбеков.
Также эксперт порекомендовал пить чай с имбирем и лимоном, чтобы не замерзнуть. Ибрагимбеков отметил, что на прогулку с собой можно взять одну сменную пару теплых носков.
Ранее сообщалось, что снег сохранится в Москве в новогоднюю ночь.
"Снег в новогоднюю ночь сохранится. Он сегодня будет подтаивать, а в ночь у нас ожидается холодный фронт, поэтому температура пойдет в минус, осадки будут идти в виде коротких зарядов снега", – сказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что погода будет определяться теплым сектором атлантического циклона, поэтому 31 декабря будет пасмурно, а ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду.
До этого стало известно, что утром 1 января в Москве будет отрицательная температура. Холодная погода продержится до ночи 2 января. Столбики термометров опустятся до 7-8 градусов со знаком минус, зато уже днем температура начнет повышаться.
В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, однако временами будет идти снег. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 января. Похолодает примерно до 6-8 градусов.
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