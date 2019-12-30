Москвичи радуются долгожданному снегу

В Москву пришла настоящая новогодняя сказка: под вечер 30 декабря выпал снег. Синоптики прогнозировали осадки с большой вероятностью, однако жители столицы, кажется, потеряли надежду. Тем больше радости принесли долгожданные снежинки! Пользователи соцсетей пишут, что снег наконец принес праздничное настроение. Москва 24 делится атмосферными фото и видео москвичей.

Декабрь 2019 года в столице выдался рекордно теплым. Температура воздуха была ниже климатической нормы, а снегом и не пахло. Против тепла жители столицы не имели ничего, но по мере приближения Нового года нарастало непонимание, а будет ли главный атрибут праздника – ждать ли нам сугробов? К счастью, в последние дни декабря столбик термометра опустился заметно ниже нуля, пришел мороз, а с ним – и снег.



Тем не менее не стоит забывать, что в столице желтый уровень погодной опасности из-за ветра. МЧС предупредили о гололедице и метели. Наслаждаясь снегопадом, стоит соблюдать правила безопасности, не подходить близко к деревьям и рекламным конструкциям. Автомобилистов призывают пересесть на общественный транспорт, а если метель застала в дороге – быть предельно внимательными и ехать на пониженной скорости. "Желтую карточку" погоде в столице выставили до утра 31 декабря.



Помимо этого, 31 декабря в Москве установится самое низкое атмосферное давление за неделю: оно составит около 730 миллиметров ртутного столба. Но, кажется, ни ветер, ни низкое давление не мешают москвичам радоваться снегу.



Белый покров и сияющий снег на фоне вечернего неба смотрятся очень фотогенично. Будет ли снега столько, чтобы можно было лепить снеговиков и играть в снежки? Посмотрим.





Москвичи успевают запечатлеть первый, только-только выпавший снег, еще не истоптанный следами. Московским переулкам такое природное "убранство" очень идет.





Среднегодовая температура в 2019 году оказалась самой высокой за всю историю инструментальных метеонаблюдений в России – 7,6–7,7 градуса тепла. Это на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда.



По прогнозам синоптиков, утром 1 января в Москве будет отрицательная температура. Холодная погода продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус. Зато уже днем температура начнет повышаться. В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, однако временами будет идти снег. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 января. Похолодает примерно до 6–8 градусов.