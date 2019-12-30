В МЧС предупредили москвичей о гололеде, снеге и метели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гололед, снег и метель ожидаются в столице ночью и утром во вторник, 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 17:00 понедельника, 30 декабря, до 10:00 вторника, 31 декабря, в Москве ожидается местами гололед, снег, метель, мокрый снег, на дорогах гололедица", – отметили в ведомстве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Не следует оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Городские службы переведены на усиленный режим работы. Под особый контроль взяты здания и сооружения жилого и нежилого фонда, объекты торговли, рекламные конструкции, объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

По прогнозам синоптиков, в понедельник вечером в Москве ожидаются осадки в виде ледяного дождя. Такие погодные условия сохранятся до середины ночи. При этом ледяной дождь будет сменяться снегом. К утру температура воздуха вновь поднимется выше нуля, после чего обстановка с осадками в регионе улучшится.

