Гендиректор Московского зоопарка заявила, что собачье ОСАГО не решит проблему безопасности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Введение страхового полиса для хозяев потенциально опасных пород собак не решит проблему безопасности. Об этом гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила в своем телеграм-канале.

Так она прокомментировала законопроект о введении собачьего ОСАГО, который призван гарантировать пострадавшим материальную поддержку в случае нападения животного.

"Законопроект фокусируется на ограниченном перечне потенциально опасных пород. Но разве порода – единственный критерий опасности? Трагедия может случиться и с собакой, не входящей ни в один "список", – пояснила Акулова.

Она напомнила о нападении аляскинского маламута на младенца в Одинцовском округе Подмосковья. От полученных травм ребенок скончался.

"Воспитание, социализация, условия содержания и, главное, ответственность хозяина – вот ключевые факторы. Опасных пород не бывает – бывают безответственные владельцы", – подчеркнула гендиректор зоосада.

Тем не менее Акулова признала, что предлагаемые изменения должны упростить процесс получения компенсации, гарантируя до 1 миллиона рублей за вред здоровью и 200 тысяч – за ущерб имуществу. Она также обратила внимание, что законопроект не касается собак, состоящих на госслужбе.

Ранее в Госдуме предложили расширить список потенциально опасных пород собак. По словам парламентария Александра Спиридонова, эта идея содержится в первом варианте поправок к законопроекту о запрете выгула. Авторы инициативы предложили включить в перечень собак, высота которых в холке превышает 30–40 сантиметров.