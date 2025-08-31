Переменная облачность и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве 31 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в последний день лета, 31 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 27 до 29 градусов тепла, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 12 градусов, по области – также до 12 градусов.

Синоптики предупреждают, что жаркая погода в эти выходные в Москве не сможет прогреть водоемы для купания. Например, температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода достигает 15 градусов. При этом для комфортного купания этот показатель должен быть не ниже 20–22 градусов.

В первую декаду сентября прогнозируется теплая погода, но это станет проявлением положительной аномалии. Волнообразное развитие атмосферных процессов приведет к тому, что во второй половине месяца температура приблизится к нормальным для сентября значениям.