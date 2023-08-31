Фото: Москва 24/Никита Симонов

В последний день лета, 31 августа, в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров будут показывать в столице от 26 до 28 градусов, а в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура воздуха в Москве может опуститься до 14 градусов, по области – до 11 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в День знаний в Москве установится летняя погода. Температурные показатели могут достигнуть 27 градусов.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в субботу, 2 сентября, в Москве ожидается кратковременный дождь и температура до 24 градусов. В воскресенье, 3 сентября, дожди прекратятся, однако столбики термометров днем чуть превысят 20 градусов.

Москвичам рассказали о погоде 31 августа