В Роспотребнадзоре исключили риски завоза "болезни легионеров" в Россию

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Риски завоза "болезни легионеров" в Россию исключены, специалисты Роспотребнадзора держат под контролем ситуацию на границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, для подобных целей задействована АИС "Периметр", которая помогает анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Легионеллез является инфекционным заболеванием, возбудителем которого представляется бактерия Legionella. Эта бактерия обитает в естественных водоемах и почве, однако опасность она представляет в случае попадания в искусственные водные системы.

Данная болезнь не передается от человека к человеку, заразиться ей можно только при вдыхании водно-дисперсной взвеси из системы горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков и прочего, отметили в Роспотребнадзоре.

Для профилактики заболевания необходимо соблюдать правила техобслуживания водных систем: регулярно проводить их чистку, дезинфекцию, а также не допускать застоя воды в неиспользуемых кранах.

Ранее один человек скончался из-за легионеллеза в городе Касерес в Испании, шестеро госпитализированы. Специалисты взяли образцы в городе для установления возможного источника болезни.

До этого стало известно, что количество умерших пациентов от легионеллеза в Польше возросло до 16. Эпицентром заболевания оказался город Жешув. Первый случай инфицирования установили 17 августа.

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