Врач предупредила об опасности заражения опасной болезнью через кондиционер

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Старый кондиционер может стать идеальным местом для размножения бактерий, если его регулярно не чистить, рассказала врач-терапевт Ольга Перевалова.
По ее словам, частое использование этого бытового прибора может привести, например к легионеллезу. Данное инфекционное заболевание по симптомам похоже на ОРВИ, однако может принять форму тяжелой пневмонии, которую называют болезнью легионеров, пояснила специалист.
"Люди, которые все лето сидят в офисе с кондиционерами, часто чихают, кашляют и думают, что они заразились, например, ротавирусом или "Омикроном". На самом деле внутри фильтров кондиционера, в теплой и влажной среде, чаще всего размножается легионелла",– сказала Перевалова в интервью радио Sputnik.
По словам терапевта, лучшей профилактикой легионеллеза является регулярная чистка фильтров кондиционера. Это касается и устройств, установленных в автомобилях.
Ранее аллерголог-иммунолог Елена Гучапшева рассказала Москве 24, что если не осуществлять регулярную очистку внутренней и внешней систем кондиционера, то со временем там могут накапливаться болезнетворные бактерии, вирусы и грибы. Кроме того, по ее словам, регулярное использование этого прибора ведет к сухости кожи и появлению морщин, способствует обострению атопического дерматита и других кожных заболеваний.
В России в 2 раза вырос спрос на кондиционеры и вентиляторы
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