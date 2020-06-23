Эксперт рассказал о частой ошибке при использовании кондиционера

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При использовании кондиционера многие допускают грубый просчет, сообщил эколог-эксперт Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.
По его словам, при включении кондиционера после длительного перерыва нужно предварительно вынуть и промыть фильтры той части устройства, которая установлена в помещении.
Поверхности, которые находятся под крышкой, также нужно протереть, чтобы избежать выброса накопившейся внутри пыли, а также спор и микроорганизмов, которые могут стать причиной аллергической реакции.
При работающем кондиционере нельзя открывать окна. Как отметил Ястребцев, некоторые считают, что так можно эффективнее проветрить помещение, обеспечив более интенсивную циркуляцию воздуха. Однако на самом деле это не так, подчеркнул эксперт.
Он объяснил, что при открытии окна можно добиться только перерасхода энергии – с точки зрения экологии этого делать нельзя.
"Кондиционер не повышает содержания кислорода в помещении, не заменяет проветривания. Для человека он полезен только тем, что воздействует на теплообмен организма. Но содержание кислорода в комнате или офисе будет падать, а углекислого газа повышаться", – заявил Ястребцев.
В связи с этим он рекомендует сначала проветрить помещение, а потом включать кондиционер при закрытых окнах. И делать такую процедуру регулярно.
Еще одна рекомендация – оставлять перед кондиционером свободное пространство и не допускать попадания на внутренний блок устройства прямых солнечных лучей. Специалист также напоминает, что в определенные производителем сроки нужно проводить сервисное обслуживание, в том числе при необходимости менять хладагент.
Член независимого профсоюза врачей Альбина Стрельченко ранее заявила, что кондиционеры могут стать разносчиками вирусов и бактерий в непроветриваемых помещениях. Она также отметила, что долгое нахождение под потоками холодного воздуха может привести к серьезным заболеваниям.
Особенно включенный кондиционер опасен ночью. Во сне человек почти не двигается, поток охлажденного воздуха дует в одну точку, что, по словам терапевта, приводит к более серьезным заболеваниям, например к отиту, гаймориту и даже пневмонии.
МЧС выпустило рекомендации, в которых указана идеальная температура для установки кондиционера в жару. Следует выставлять на кондиционерах температуру не менее 23–25 градусов, не находиться в помещениях с кондиционерами во влажной одежде.
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