В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма коронавируса в Индонезии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Выявленный в Индонезии измененный штамм коронавируса не является новым, он широко распространен в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"О мутации известно с февраля 2020 года, она является крайне распространенной в мире, в том числе в России, и, по данным ВОЗ, нет подтверждений, что мутация может приводить к изменению тяжести течения заболевания", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ученые института молекулярной биологии имени Эйкмана обнаружили в Индонезии новый заразный штамм коронавируса под названием D614G. По их данным, его скорость передачи в 10 раз выше, чем у оригинального штамма коронавируса.
В июле в США ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который может быстрее передаваться от одного человека к другому. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи уточнил, что штамм G614 может быть более заразным. При этом инфекционист уточнил, что пока не определено, как вирус может сказаться на людях.
За последние сутки в России подтвердили 4 993 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 360 случаев не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 685 случаев.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 24,8 миллиона случаев коронавируса, свыше 838 тысяч человек скончались. В России зарегистрировано 995 319 случаев коронавирусной инфекции.
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