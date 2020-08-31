Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности действует в столичном регионе из-за порывистого ветра до 21:00 вторника, 1 сентября, сообщает Гидрометцентр России.

Скорость ветра в порывах в Москве может достигать 15 метров в секунду, по области – 17 метров в секунду.

По прогнозам, понедельник, 31 августа, станет самым жарким концом лета в столице в XXI веке. Температура воздуха в этот день достигнет +29 градусов.

Во вторник скажется влияние холодного фронта, ночью и в начале дня не исключены короткие дожди, температура понизится до +20... +22 градусов. В среду ожидается от +18 до +20.

Ранее климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала, что грядущая зима с высокой вероятностью будет суровой. Первые морозы могут прийти уже в начале ноября.