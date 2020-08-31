Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

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Количество россиян, которые используют деньги с кредитных карт сразу после их получения, достигло рекордных показателей в июле этого года. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на данные Бюро кредитных историй (БКИ).
Согласно информации БКИ, с августа 2015 года уровень утилизации лимита впервые достиг 68 процентов. Это касается покупок и получения средств в банкомате на сумму от десяти до более ста тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что такой всплеск может являться следствием пандемии коронавируса: теперь люди относятся к кредиткам как к запасным инструментам.
Для владельцев кредитных карт такие изменения могут иметь негативные последствия. Не все люди способны погасить задолженность до завершения льготного периода. Это станет причиной роста долга.
Ранее банк России и платежная система Visa уведомили кредитные организации об утечке данных карт банковских клиентов. В открытом доступе оказалась база с данными 55 тысяч пользователей.
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