Дождь с грозой и сильным ветром с порывами до 15 м/с ожидается в столице

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Кратковременный дождь с грозой и сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду ожидается местами в Москве с 15:00 до 20:00 31 мая, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Поэтому горожан и гостей столицы призвали быть внимательными и осторожными и не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам стоит обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями.



"Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам "101" или "112", или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-31-01", – добавили в МЧС.

В столице в этот же день действует желтый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение актуально до 22:00, при этом Гидрометцентр РФ объявил четвертый класс пожароопасности. По словам синоптиков, на текущих выходных, 31 мая и 1 июня, в столичном регионе не исключен град.

