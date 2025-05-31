Синоптик спрогнозировал град и дожди на выходных в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Град, кратковременные дожди и ветер возможны на этих выходных, 31 мая и 1 июня, в Московском регионе. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что осадки будут кратковременными, при этом в субботу, 31 мая, ожидаются грозы. Выраженная конвекция и фронтальный раздел во второй половине дня приведут к тому, что облака покроются ледяной шапкой, поэтому прогнозируется град и ветер до 15 метров в секунду.

Вильфанд добавил, что температура в субботу превысит норму на 4-5 градусов, а в воскресенье – на 2 градуса. Ночные значения в Москве составят плюс 11-13 градусов, дневные – плюс 21-23.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова объяснила град в конце мая в Москве. По ее словам, в городе установилась погода с пониженным атмосферным давлением. Кроме того, вторичные фронты принесли осадки. Их зона покрытия невелика, но из-за интенсивного прогрева воздуха до 20 градусов тепла и солнечной энергии местами развилась мощная кучевая облачность.

Также Позднякова подчернкула, что в Москве все чаще происходят неблагоприятные погодные явления из-за изменений климата. Аномальная жара и резкие перепады температуры стали нормой для столицы, а не исключением, отметила специалист.