Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 31 мая из-за жары

Фото: TACC/NEWS.ru/Алексей Белкин

В Москве в субботу, 31 мая, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 22:00, пожароопасность – четвертый класс. Кроме того, этот же класс пожароопасности объявлен с 02:00 до 22:00 31 мая в Подмосковье.

В связи с установившейся жарой жителям и гостям столицы посоветовали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. В МЧС рекомендовали при необходимости звонить по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Как отмечал врач-кардиолог Андрей Кондрахин, уменьшить влияние аномальной жары на организм поможет снижение физической активности. Специалист также призвал уделить особое внимание питьевому режиму.

Он посоветовал употреблять воду маленькими глотками каждые пять минут и добавил, что избыточная жидкость в организме способна создать большую нагрузку для сердца. Дома следует использовать увлажнители воздуха, опрыскивать территорию пульверизаторами и закрывать окна шторами.