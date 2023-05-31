Эксперт оценила идею создания аналога Tinder с верификацией через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Идея зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова заменить Tinder российским сервисом с верификацией через "Госуслуги" является спорной, считает писательница, автор книги "Как и где найти настоящего принца" Татьяна Тасуева.

"Я думаю, что те, кто хочет серьезных отношений, те, кто хочет брака, рано или поздно все равно определяются, потому что не познакомиться, если ты действительно этого хочешь, практически невозможно, всегда есть выбор. <...> Вы обязательно найдете своего человека где угодно, если вы действительно этого хотите", – приводит радио КП ее слова.

Вместе с тем Тасуева заявила, что любители флирта и свободных отношений присутствуют на любых сайтах. Она выразила сомнение, что отечественный сервис поможет избавиться от таких людей.

Писательница также признала, что зачастую в попытке встретить избранника на всю жизнь в Tinder женщины "натыкались" на мужчин, заинтересованных лишь в ни к чему не обязывающем флирте.

Ранее Милонов предложил создать православный аналог Tinder. Также, по его мнению, для нового сервиса можно ввести верификацию через портал "Госуслуги". Как объяснил Милонов, таким образом получится избавиться от фейковых аккаунтов "с проститутками и содержанками".

Tinder перестанет работать в России к 30 июня в связи с уходом с российского рынка владеющей сервисом компании Match Group. Отмечается, что в портфель Match Group также входят платформы для знакомств Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish и другие.