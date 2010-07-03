Дождливая погода ожидается в Москве в пятницу

Фото: Агентство "Москва"

Облачная погода, кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в Москве в пятницу.

Согласно информации на сайте Гидрометцентра, днем в городе температура воздуха составит 24-26 градусов тепла. В ночь на субботу похолодает до 13 градусов.

Ветер будет дуть северный, северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров. Атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу будет 23-28 градусов тепла. В ночь на субботу температура может опуститься до 10 градусов.

Сообщается, что из-за грозы на 31 мая объявлен желтый уровень опасности.

По словам синоптиков, дожди в столице закончатся к вечеру пятницы. А пока автомобилистам рекомендовано снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.

Спасатели напомнили москвичам, что не следует в грозу укрываться под деревьями и находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций.

Лето в Москве начнется с теплой погоды без существенных осадков. По прогнозам, в начале следующего месяца жары не ожидается.

Температура летом будет около или выше нормы. Среднесуточные показатели для июня в столице, по многолетним исследованиям, составляют плюс 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.

