В Москве госпитализировали 148 человек с коронавирусом за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За сутки в Москве госпитализировали 148 человек с COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. На ИВЛ находятся 88 человек.

За 24 часа в городе выздоровели еще 1 015 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Всего инфекцию перебороли свыше 2,5 миллиона человек.

При этом за сутки выявили 1 130 новых случаев коронавируса. Скончались 22 пациента.

В России за прошедшие сутки госпитализировали 3 855 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 10,3% меньше показателя предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось в 42 регионах страны.

Всего за сутки в РФ подтвердили 19 277 новых случаев заражения коронавирусом. За тот же период зафиксировано 50 496 случаев выздоровления, что на 1,2% меньше по сравнению с 30 марта. Скончались 345 пациентов.

По словам доктора биологических наук Александра Чепурнова, в течение 2–4 недель в России может произойти всплеск заболеваемости штаммом коронавируса "Стелс-Омикрон". Он напомнил, что в вопросе защиты от тяжелого течения коронавируса ключевую роль играет вакцинация.

Причем Чепурнов подчеркнул, что прививка не защищает от заболевания, но спасает от его тяжелого течения.

