В России за сутки госпитализировали 3 855 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за прошедшие сутки госпитализировали 3 855 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 10,3% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Число госпитализаций снизилось в 42 регионах страны.

Всего за сутки в РФ подтвердили 19 277 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев пришлось на Москву – 1 130, Санкт-Петербург – 931 и Свердловскую область – 802.

За тот же период зафиксировано 50 496 случаев выздоровления, что на 1,2% меньше по сравнению с 30 марта. Скончались 345 пациентов.

По словам доктора биологических наук Александра Чепурнова, в течение 2–4 недель в России может произойти всплеск заболеваемости штаммом коронавируса "Стелс-Омикрон". Он напомнил, что в вопросе защиты от тяжелого течения коронавируса ключевую роль играет вакцинация.

Причем Чепурнов подчеркнул, что прививка не защищает от заболевания, но спасает от его тяжелого течения.

